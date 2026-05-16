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AHORA | Metro cierra tres estaciones de la Línea 5 por presencia de humo

A través de X, la empresa alertó a los usuarios de la contingencia.

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

La mañana de este sábado, Metro de Santiago informó la suspensión temporal del servicio en tres estaciones de la Línea 5.

Se trata de las estaciones Lo Prado, Blanqueado y Gruta de Lourdes, las que, según indicó la empresa, debieron cerrarse tras un corte de energía en respuesta a la presencia de humo.

Por esto, el servicio en la Línea 5 solo se encuentra disponible desde Plaza de Maipú a San Pablo y de Quinta Normal a Vicente Valdés.

“Nuestro equipo ya se encuentra revisando la situación para restablecer el servicio de forma segura”, indicaron.

Noticia en desarrollo…

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