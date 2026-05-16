AHORA | Metro cierra tres estaciones de la Línea 5 por presencia de humo

A través de X, la empresa alertó a los usuarios de la contingencia.

La mañana de este sábado, Metro de Santiago informó la suspensión temporal del servicio en tres estaciones de la Línea 5.

Se trata de las estaciones Lo Prado, Blanqueado y Gruta de Lourdes , las que, según indicó la empresa, debieron cerrarse tras un corte de energía en respuesta a la presencia de humo.

Por esto, el servicio en la Línea 5 solo se encuentra disponible desde Plaza de Maipú a San Pablo y de Quinta Normal a Vicente Valdés.

“Nuestro equipo ya se encuentra revisando la situación para restablecer el servicio de forma segura”, indicaron.

11:12 hrs. 🔴Servicio en #L5 solo se encuentra disponible desde Plaza de Maipú a San Pablo y de Quinta Normal a Vicente Valdés. Seguiremos informando — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 16, 2026

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