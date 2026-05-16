Inicia entrega de vales de gas en La Florida: Revisa cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

La medida contempla dos entregas durante este 2026, siendo la primera en mayo y la segunda durante junio, con el objetivo de aliviar el gasto de los hogares.

La Municipalidad de La Florida inició este sábado 16 de mayo la entrega de tickets de gas dirigidos a miles de familias de la comuna de menores ingresos.

La medida contempla dos entregas durante este 2026, siendo la primera en mayo y la segunda durante junio, con el objetivo de aliviar el gasto de los hogares en uno de los periodos más complejos del año.

“Estamos cumpliendo nuestro compromiso y llegando a tiempo. No vamos a esperar que empiece el invierno para ayudar a nuestros vecinos”, afirmó el alcalde Daniel Reyes.





¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

Podrán acceder al beneficio los hogares que estén dentro del 90% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y que cuenten con este registro actualizado y acreditado en la comuna de La Florida.

Además, se agregó que se debe contar con cédula de identidad chilena vigente. En el caso de personas migrantes, solo podrán postular quienes cuenten con residencia definitiva en el país.

Desde el municipio también advirtieron que una de las principales preocupaciones para este proceso es evitar el fraude social y el mal uso de los beneficios, considerando que en años anteriores se detectaron casos de comercialización de vales de gas en redes sociales, además de irregularidades vinculadas al Registro Social de Hogares.