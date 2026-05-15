“Eres un mono”: Latam repudia acto de violencia y racismo de chileno que fue detenido en Brasil

El hecho ocurrió en un vuelo LA8070 en la ruta Sao Paulo–Frankfurt el pasado 10 de mayo, donde un ciudadano chileno insulta con actos racista a otro hombre.

Este viernes 15 de mayo, la empresa LATAM emitió un comunicado donde repudian enérgicamente cualquier acto de violencia, discriminación, racismo, xenofobia u homofobia, tanto a bordo de sus vuelos como en cualquier espacio vinculado a sus operaciones.

Este debido a un grave hecho ocurrido en el vuelo LA8070 en la ruta Sao Paulo–Frankfurt el pasado 10 de mayo de 2026, donde un ciudadano chileno insulta gravemente con actos racista a otro hombre.

En el video se aprecia como las azafatas de la empresa intentar calmar la situación y le piden al agresor regresar a su asiento. Sin embargo, el airado sujeto descargó todo su enojo contra una persona.

“El problema es la piel negra… El olor a negro, a brasileño… A ti no te conozco, negro, mono, eres un mono, los monos andan en los árboles”, afirmó, para luego imitar sonidos de mono y retirarse.

Sujeto fue detenido en Brasil

En el comunicado se indica que LATAM Airlines Brasil se encuentra colaborando plenamente con la Policía Federal de Brasil en la investigación sobre la conducta deplorable del pasajero, quien fue detenido en el aeropuerto de Guarulhos este 15 de mayo.

La compañía agregó que “incidentes con pasajeros disruptivos — incluyendo agresiones físicas o verbales a tripulantes y pasajeros, intoxicación a bordo, falsas alarmas y conductas que comprometen la seguridad operacional— se han transformado en un desafío creciente para la industria aérea a nivel global”.

Comunicado de LATAM

Video de la situación