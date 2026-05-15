Tras ser acusado de presunto uso de anabólicos: Luis Mateucci anuncia acciones legales contra Cuco Cerda y él respondió

Cerda expuso que le había llegado información donde se aseguraba que era esta la razón por la que Luis tuvo que ser internado, causando repudio en redes sociales.

Este viernes, Cuco Cerda rompió el silencio y se refirió a sus acusaciones hacia Luis Mateucci, por presunto uso de anabólicos, razón por la que este último anunció acciones legales por injurias.

El panelista aseguró en Noche de Suerte: “Me ha llegado información de que, aparentemente, podría ser que Luis Mateucci esté consumiendo anabólicos como trembolona y testosterona”.





¿Qué dijo Luis Mateucci?

Según Cerda, aunque no podía asegurarlo como diagnóstico, esta habría sido la razón de la internación de Luis en una clínica capitalina y explicó lo que es la trembolona.

“Es un anabólico que no está testeado en humanos; se sabe que genera efectos secundarios como que la sangre esté más densa”, detalló.

Es por ello que Luis rompió el silencio en Zona de Estrellas y le dijo a Adriana Barrientos que interpondrá acciones legales por injurias hacia Cuco Cerda.

“¿Qué tan envidioso puede ser ese chico? (…) Yo no me meto nada hace años, nunca consumí, no conozco esos anabólicos”, aseguró el chico reality.

En esa misma línea, Luis agregó: “Y ‘tengo fuentes’ ¿Fuentes de qué? Si no compro nada, no consumo nada. Ni proteína consumo, creatina es lo único que consumo”.

Por otro lado, Mateucci aclaró los motivos de su hospitalización: “Tengo un cuadro virósico (viral o vírico) y de estrés y él dijo semejante barbaridad. Es de loco el nivel de querer figurar”.

¿Qué dijo Cuco Cerda?

Minutos más tarde, Cuco respondió a las declaraciones de Luis en el mismo programa y aseguró: “Yo tengo un staff de abogados que trabaja con mi constructora, hablé con mi abogado penal también”.

“No se cometió ninguna falta, al final se habló de siempre en tono condicional, no se dio ningún diagnóstico ni afirmación pública, nada”, enfatizó.

Finalmente, José Manuel concluyó: “Si él se sintió pasado a llevar o sintió que se pasó a llevar su honra, se le ofrecerán disculpas de parte del programa”.