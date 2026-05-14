“¿De qué sirve…?”: Luis Mateucci se pronuncia en redes tras ser internado de urgencia en clínica capitalina

El chico reality habría sufrido molestias en la zona del pecho y lanzó una potente reflexión en redes sociales.

Este jueves, Luis Mateucci fue internado de urgencias en la Clínica Indisa, ubicada en el sector oriente de la capital.

La situación encendió las alarmas entre sus seguidores, debido a que los primeros reportes señalaban que el chico reality habría sufrido dolores fuertes en la zona del pecho.





Luis Mateucci fue internado de urgencia

Según expuso La Hora, tras los exámenes correspondientes se determinó que Mateucci tenía una delicada dificultad respiratoria.

Minutos más tarde, Luis utilizó su cuenta de Instagram, donde confirmó que estaba internado, tras fotografiarte con la bata clínica.

“En estos momentos son muchas las cosas que me replanteo. Una de ellas es: ¿De qué sirve tener tanto trabajo si mi cuerpo me está llamando la atención y no le hago caso?”, concluyó Luis, quien no se refirió a su diagnóstico clínico.

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