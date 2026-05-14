Pdte. Kast designa al nuevo presidente del directorio de Codelco que reemplazará a Máximo Pacheco

Se trata del ingeniero comercial y experto en políticas públicas Bernardo Fontaine, quien era uno de los máximos candidatos a asumir el cargo.

Este jueves se conocieron los nuevos nombres que formarán parte del Directorio de Codelco, ya que el próximo 26 de mayo terminará el período de Máximo Pacheco.

De esta manera, el presidente José Antonio Kast designó a Bernardo Fontaine, quien era uno de los máximos candidatos a asumir el cargo.

Mientras que Luz Granier Bulnes y Alejandro Canut de Bon fueron nominados como como integrantes del directorio en reemplazo de Josefina Montenegro Araneda y Alejandra Wood Huidobro.





¿Quién es Bernardo Fontaine?

Bernardo Fontaine es ingeniero comercial de la Universidad Católica y experto en políticas públicas.

También se ha desempeñado como director y ejecutivo en empresas de distintos rubros en el país así como también en el servicio público, ya que integrante de la Convención Constitucional.