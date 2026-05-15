Kidd Voodoo revela el origen de su nuevo álbum Euforia: “Primera vez que doy a mi público algo totalmente verdadero”

En conversación con CHV Noticias, el artista se sinceró respecto a la inspiración para retratar su historia personal de una manera íntima y vulnerable en este proyecto.

Kidd Voodoo visitó el estudio de CHV Noticias tras el lanzamiento oficial de su nuevo álbum Euforia, una producción de ocho canciones que salió a luz este jueves y que podría traer consigo más sorpresas.

El cantante y compositor de 24 años compartió la historia detrás de la creación del disco, desde la inspiración y motivación que lo llevó a grabar un proyecto con un género distinto, hasta la experiencia que significó colaborar con colegas internacionales.

Kidd Voodoo lanzó Euforia, su álbum más personal

En este disco, David León —su nombre real— dejó de lado el reggaetón para incursionar a fondo en sonidos indie y de baladas melancólicas con el uso de guitarras acústicas.

Si bien el joven oriundo de Maipú es reconocido como un artista urbano, él mismo precisó que en proyectos pasados ya “había tenido acercamientos pequeños (al género) y también hace tiempo con mi banda (Resonancia Etérea)”.

“Siempre estuvo el miedo de que como no era comercial ni lo que lidera las listas, quizás podía pasar desapercibido“, se refirió a la posibilidad de haber lanzamiento antes un álbum con los sonidos de Euforia.

Es por esto que explicó que “traté de hacerme una fama, que la gente me conociera y agregar una o dos canciones de ese estilo. Gracias a Dios se me dio todo y ahora fue el momento de soltarlo sin ningún miedo “.





Kidd Voodoo compartió en CHV Noticias el impulso detrás de la decisión de grabar Euforia: “Todo nació por los shows en vivo, se me hacía muy corto el apartado de las baladas que hacía”.

“A lo mejor podría hacer un disco de este estilo de música, ver cómo me va y así puedo alargar. Puedo tocar más la guitarra y con el conjunto“, pensó tras tocar su repertorio en vivo en 12 ocasiones en el Movistar Arena.

La lírica del proyecto, con la que Kidd Voodoo retrata su historia personal de una manera íntima y vulnerable, es uno de los aspectos más destacados por la crítica y los fanáticos.

“Para mí fue un desafío hacerlo, porque aquí desapareció la distancia entre mi yo real y quien tengo que ser para el público, el artista”, confesó.

Además, León considera que el disco “tiene más contenido, tiene historia. Es como leer un libro de inicio a fin. Y es algo real, algo que me pasó a mí. Es primera vez que le doy a mi público algo totalmente verdadero “.

En Euforia hay tres canciones que de inmediato llamaron la atención de la audiencia de Kidd Voodoo, cuando reveló el tracklist el pasado sábado.

Con Pablo Alborán lanzó Dando Vuelta como sencillo, pero también colaboró con la gran Mon Laferte y el español Rels B.

“Siento que de ellos tres he aprendido muchísimo. Son artistas que tienen trayectorias gigantes, hacen giras internacionales, cosas a las que yo aspiro. Trabajar con ellos me acerca a eso, define mi futuro y a lo que quiero llegar como artista“, expresó.

La visita de Kidd Voodoo no terminó sin antes revelar que después de su gira por Europa en julio, “en Chile también me gustaría hacer algo, sin falta este año”.