Vigilantes | Robos y tenso rescate por los cerros de Colina

El acceso rápido a la carretera 5 Norte y los sectores de alto nivel socioeconómico han puesto a esta comuna en riesgo con los llamados “tour delictuales”.

A solo 30 minutos del centro de Santiago, la comuna de Colina es un lugar ideal para descansar del ruido de la ciudad.

Sin embargo, el acceso rápido a la carretera 5 Norte y los sectores de alto nivel socioeconómico la han puesto en riesgo con los llamados “tour delictuales”.

Patrullamos junto al equipo de seguridad municipal y nos encontramos con una agitada noche que tuvo robos y un riesgoso rescate por el río y los cerros de Colina.