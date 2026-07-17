Revisa las actualizaciones más importantes de importante sistema frontal que afecta a varios regiones de Chile y que se espera se extienda por varios días.

Las fuertes lluvias del sistema frontal tendrán una segunda jornada este viernes, día en el que se espera su mayor intensidad en la zona central de país.

Desde el jueves que se dejaron caer con intensidad de las precipitaciones se han registrado también fuertes vientos y riesgo de desbordes, remociones en masa e interrupciones del suministro eléctrico.

De acuerdo al último balance de Senapred, las condiciones meteorológicas han dejado 3 personas fallecidas; 97 lesionadas; 79 damnificadas.

Ante esta situación, desde el Gobierno anunciaron suspensión de clases para este viernes 17 de julio en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

SIGUE LA TRANSMISIÓN EN VIVO DE CHV NOTICIAS:

MINUTO A MINUTO:

8:11 | Senapred actualizó la lista de personas e infraestructura afectada por las lluvias: Mantuvo entres 3 los fallecidos; 97 lesionados; 79 damnificadas en las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule, O’Higgins; 466 albergadas en su mayoría producto de evacuaciones preventivas; 158 personas aisladas en Coquimbo producto de la activación de quebradas; 5 viviendas destruidas, 96 con daños mayores, 700 con daños menores y 330 viviendas con daños en evaluación.

7:31 | El presidente Kast declaró a Radio Bío Bío que “se anticipó la posibilidad del uso del 2% de emergencia para todas las localidades afectadas. Se dictó el decreto 1212 a comienzos de la semana; eso facilita mucho a los gobernadores, es una medida preventiva importante”.

7:01 | SEC actualiza a 300 mil los clientes sin luz en todo Chile por las fuertes lluvias.

21:20 | Gobierno confirma al menos tres fallecidos producto del temporal: Una de las víctimas recibió una descarga eléctrica en Cerro Navia.

18:17 horas | “Por peligro de aluvión”: Senapred solicita evacuar Población Argentina en Quilpué, Región de Valparaíso.

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por peligro de aluvión #SENAPRED solicita evacuar sector Población Argentina en la comuna de #Quilpué, Región de Valparaíso.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.

RECUERDA… pic.twitter.com/NAKWSkA8Ao — SENAPRED (@Senapred) July 16, 2026

17:30 horas | Evacúan campamento por posible desborde de río en Talagante

Personal del Ejército llama a evacuar campamento en Talagante en medio de sistema frontal Minuto a minuto ➡️ https://t.co/jHQU0o5Sa4 pic.twitter.com/EMFuSnlBqP — CHV Noticias (@chvnoticias) July 16, 2026

16:30 horas | Grúa pluma cae sobre construcción, dos viviendas y vehículos en Coquimbo

Coquimbo: Reportan caída de grúa sobre viviendas durante sistema frontal Minuto a minuto ➡️ https://t.co/jHQU0o5Sa4 pic.twitter.com/QPeRTHimgQ — CHV Noticias (@chvnoticias) July 16, 2026

15:44 horas | Cazanoticias muestran cómo oleaje golpea vivienda en sector Cerro Verde Bajo en Penco.

Sistema frontal: Oleaje golpea una vivienda en el sector Cerro Verde Bajo de Penco Minuto a minuto➡️https://t.co/jHQU0o5Sa4 pic.twitter.com/odeXH4WMhX — CHV Noticias (@chvnoticias) July 16, 2026

15:00 horas | Senapred reporta 48 personas damnificadas y 157 albergadas a nivel nacional.

14:13 horas | Senapred declara Alerta Roja para la comuna de Arauco por desborde.

14:00 horas | SEC reporta más de 615 mil clientes sin energía eléctrica.

13:41 horas | Senapred llama a evacuar las riberas del Río Curanilahue, Río Rana y Estero Plegarias en la comuna de Curanilahue por alerta de crecidas.



13:30 horas | Gobierno anuncia suspensión de clases para este viernes 17 de julio en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

13:06 horas | Senapred llama a evacuar sectores de Malaquías Concha y Barrio Chino en Penco.

Evacúan el borde costero del sector Cerro Verde Bajo, en la comuna de Penco, luego de que Senapred activara una Alerta SAE por las marejadas asociadas al sistema frontal. El ingreso del mar afectó viviendas y motivó el despliegue de equipos de emergencia y Carabineros.… pic.twitter.com/pdLCPI9rwv — AgenciaUno (@agenciaunochile) July 16, 2026

13:00 horas | SEC reporta más de 506 mil clientes sin energía. La Araucanía es la región más afectada.

12:50 horas | Gobierno anuncia suspensión de clases para este viernes 16 de julio en la región de Atacama.

12:20 horas | Alcalde de Penco reporta cuatro casas afectadas por marejadas.

11:55 horas | Ráfagas de viento provocan caída de árbol en Temuco.

Fuertes ráfagas de viento provocan diversas afectaciones en Temuco como caída de árboles y de estructuras livianas, que genera complicaciones en distintos puntos de la ciudad. 🎥©AgenciaUno/Marco Maldonado pic.twitter.com/WgvJHOY3O8 — AgenciaUno (@agenciaunochile) July 16, 2026

11:35 horas | Senapred solicita evacuar borde costero de sector Cerro Verde Bajo en la comuna de Penco, región del Biobío.

11:20 horas | Cazanoticias reportan llegada de olas a vivienda en Penco.

11:00 horas | Aumentan a más de 500 mil los clientes sin energía.

10:50 horas | Intenso viento en Pichilemu genera preocupación entre habitantes.

10:00 horas | La SEC reporta más de 364 mil clientes sin energía a nivel nacional.

09:53 horas | Senapred llama a evitar ribera de Río Pichilo, en Arauco, debido a crecida del agua.

09:41 horas | Senapred reportó 43 personas damnificadas, 161 albergadas y 45 aisladas en primer balance.

09:05 horas | Se activa alerta SAE para evitar la ribera del río Curanilahue, en la región del Biobío.

09:00 horas | La SEC reporta 119 mil clientes sin energía en La Araucanía y 92 mil en el Biobío.

08:35 horas | Avión de Sky es devuelto a Santiago tras no lograr aterrizar en Aeropuerto Carriel Sur en Talcahuano.

08:30 horas | Ráfagas de viento superaron los 100 kilómetros por hora en Talcahuano.