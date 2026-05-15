Diputados de la UDI celebran rechazo a indicación del gobierno que permitiría condonar deudas del CAE

Los parlamentarios oficialistas, Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann, acusaron que la propuesta era “profundamente injusta”.

Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) celebraron el rechazo a la indicación del gobierno que permitiría la condonación parcial de deudas del Crédito con Aval de Estado (CAE).

En medio de la tramitación de la megarreforma, los parlamentarios Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann acusaron que la propuesta era “profundamente injusta” con quienes han cumplido con el pago.

“Lo que se estaba haciendo con esta propuesta era premiar exclusivamente a los morosos, dejando fuera a los deudores que, con mucho esfuerzo y sacrificio, se encuentran al día con sus pagos. Así como también a quienes ya terminaron sus créditos”, sostuvieron.

Además, criticaron que “en la práctica, abría la puerta a que muchos deudores simplemente dejaran de pagar para luego acogerse al convenio y acceder a una condonación total”.





Iniciativa de condonación parcial de deudas del CAE

La medida impulsada por el Ejecutivo facultaba a la Tesorería General de la República (TGR) a suscribir convenios de pago con deudores morosos del CAE.

La propuesta consistía en repactar el monto en un pie inicial junto a 48 cuotas mensuales como máximo. Además si se cumplía oportunamente, la TGR podría condonar hasta el 100% del saldo restante.