¿Quién es la “Quintrala de Magallanes”? Irma Ovalle Oyarzún mandó a matar a su esposo y recibirá más de $200 millones

El falló obliga al Estado a pagar los montos que estaban retenidos desde 2017. Adicionalmente, obtendrá una renta vitalicia de cerca de $2 millones mensuales.

Hace algunos días, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas determinó que Irma Ovalle Oyarzún deberá recibir la pensión de su exesposo en calidad de viuda y beneficiaria.

Sin embargo, la mujer se encuentra en prisión por parricidio en contra de su expareja, Didier Celestino Mansilla Rivera, un suboficial mayor del Ejército en retiro.

El falló obliga al Estado a pagar los montos que estaban retenidos desde 2017 hasta la fecha. Eso da un monto superior a $200 millones. Adicionalmente, obtendrá una renta vitalicia de cerca de $2 millones mensuales, informó Radio Bío Bío.





La llaman la “Quintrala de Magallanes”: ¿Quién es Irma Ovalle Oyarzún?

Irma Ovalle Oyarzún, era la esposa de Didier y según pudo acreditar el Ministerio Público, coordinó la muerte de su esposo para poder cobrar los seguros de vida.

Por este motivo, la mujer terminó condenada a 20 años por parricidio. Los hechos y muerte de Didier ocurrieron en julio de 2012, por lo que Irma ya cumplió la mitad de su condena.

Según declaró Sergio Escalona Chiguay, quien mató a la víctima y también fue condenado a 20 años de prisión, ella fue quien le ofreció el “trabajo”.

Ambos eran compañeros en un supermercado de la ciudad de Punta Arenas, donde inició una amistad de mucha confianza.

Escalona aseguró que Irma le contó que sufría maltrato físico y psicológico por parte de Didier, además de múltiples infidelidades.

Hasta que un día le preguntó cuánto le cobraba por matar a su marido. Finalmente, llegaron a un acuerdo e Irma habría prometido un millonario monto y un sueldo de por vida, el cual nunca se pagó.