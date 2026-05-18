“Asesino, que se pudra en la cárcel”: Vale Roth arremete contra padre de niña de 2 años que murió tras caer de un edificio

“No entiendo cómo le das prioridad al carrete, al copete, en vez de a tu hija”, expresó la bailarina.

Este lunes, Vale Roth arremetió con todo en contra del padre de la niña de 2 años que murió tras caer de un edificio en la comuna de Las Condes.

La menor de edad estaba en una visita reglamentaria y su padre se encontraba junto a su pareja en otra habitación cuando la niña cayó desde el piso 11.





¿Qué dijo Vale Roth?

A través de historias en su cuenta de Instagram, Vale señaló: “No puedo con la noticia de la niña que se cayó del piso 11”.

En esa misma línea, agregó: “H…, tenía que cuidar 8 horas, pedazo de imbécil. ¿Y qué? Carreteó el sábado, tenía caña con la polola, se fueron a acostar a la pieza y dejaron a la niña sola en la pieza sin malla de protección”.

“Asesino, que se pudra en la cárcel, pena de muerte (…) Para eso no seas papá ni mamá (…) Pero uno tiene que dejar cosas de lado desde que es papá o mamá”, comentó Roth.

Valentina reflexionó en torno a las situaciones a las que son expuestos algunos niños e hizo un llamado a pensar en los hijos primero.

“No entiendo cómo le das prioridad al carrete, al copete en vez de a tu hija, a tu hijo. Que esa h… a mí no me cabe en la cabeza”, arremetió la bailarina.

Finalmente, Roth envió sus condolencias a la madre de la niña que murió: Te lo juro que tengo un nudo en la guata y en el pecho. Un abrazo enorme, mis condolencias a toda la familia, a esa mamá que está sufriendo hoy día”, cerró.

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