“¡Que se me pegue a mí!”: La reacción de Betsy Camino al embarazo de Vale Roth que conmovió en redes

La modelo cubana no pudo contener las lágrimas al enterarse de que su compañera de Fiebre de Baile espera a su tercer hijo, generando una ola de reacciones.

Betsy Camino protagonizó uno de los momentos más emotivos tras el anuncio del embarazo de Vale Roth. La modelo cubana no pudo contener las lágrimas al enterarse de que su compañera de Fiebre de Baile espera a su tercer hijo, generando una ola de reacciones en redes sociales.

El anuncio del tercer embarazo de Roth no solo sorprendió a sus seguidores, sino también a sus compañeros de programa, quienes recibieron la noticia antes de que fuera revelada públicamente.

La bailarina decidió grabar las reacciones de su círculo cercano y compartirlas en redes sociales. Entre ellas, la de Betsy fue una de las que más llamó la atención, debido a la profunda emoción que mostró al enterarse.





La emoción de Betsy Camino por embarazo de Vale Roth

En el registro, la cubana apenas pudo contener las lágrimas al escuchar la noticia. “No, voy a llorar”, le dijo a Vale antes de abrazarla efusivamente.

“¡Felicidades, amiga! Ay, qué emoción… Amiga, qué lindo… Pégamelo”, expresó Betsy entre besos y abrazos, haciendo alusión a su deseo personal de convertirse en madre.

Cabe recordar que la empresaria ha comentado anteriormente que lleva tiempo intentando tener un hijo, aunque distintas complicaciones de salud han dificultado ese proceso.

Tras la publicación del video, Betsy volvió a referirse al momento a través de Instagram, donde le dedicó un cariñoso mensaje a su amiga.

“¡Mamasita linda! Mil veces felicidades. Me alegra tanto esa bendición, ese regalo hermoso de la vida que es puro amor y ahora triplicado. ¡Que se me pegue a mí también! Éxitos y salud para todos. Te quiero mucho, amiga”, escribió.