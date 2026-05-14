El aporte consistirá en un vale exclusivo para comprar un balón de gas licuado de 15 kilos, el que podrá cobrarse a través de BancoEstado, tanto de manera digital como presencial.

El gobierno confirmó la entrega del Subsidio de Gas Licuado, un beneficio extraordinario que busca apoyar a los hogares más vulnerables del país durante el invierno.

El aporte consistirá en un vale exclusivo para comprar un balón de gas licuado de 15 kilos, el cual podrá cobrarse a través de BancoEstado, tanto de manera digital o en Caja Vecina de manera presencial.

El único requisito para recibir el Subsidio de Gas Licuado

Las autoridades confirmaron que para acceder al beneficio solo será necesario pertenecer al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

No se exigirá postulación adicional ni otros requisitos complementarios.

Consulta con tu RUT si cumples el requisito del Subsidio al Gas

Las personas que quieran saber si pueden acceder al beneficio deben revisar su Calificación Socioeconómica en el Registro Social de Hogares. Para hacerlo, deben:

Ingresar a la Ventanilla Única Social con tu RUT y ClaveÚnica

Verificar si su hogar pertenece al 80% más vulnerable del RSH

¿Cuánto dinero entregará el Subsidio al Gas?

El beneficio tendrá un monto estimado de $27 mil , equivalente al valor aproximado de un cilindro de gas de 15 kilos.

Eso sí, las autoridades aclararon que no se entregará dinero en efectivo ni será de libre disposición, ya que funcionará únicamente como un cupón para la compra de gas licuado.

¿Cuándo comenzará el pago y cómo se cobrará?

La intención del Ejecutivo es que el subsidio comience a entregarse antes del 21 de junio, es decir, previo al inicio oficial del invierno.

BancoEstado habilitará tres modalidades para acceder al beneficio: CuentaRUT, RUT Pay y CajaVecina. En las aplicaciones digitales aparecerá un vale electrónico que permitirá concretar la compra del balón de gas.