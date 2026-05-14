Querida “Naná” reapareció en TV: Protagonizó emotivo reencuentro con Diana Bolocco en Fiebre de Baile

Eliana Hernández llegó al estelar de Chilevisión para apoyar a Daniela Castro, con quien saltó a la fama hace más de 10 años. “Qué honor tenerla acá”, expresó la animadora del programa.

Eliana Hernández, la querida “Naná” de Masterchef, reapareció este miércoles en televisión tras visitar a una participante en Fiebre de Baile, protagonizando un emotivo reencuentro con Diana Bolocco.

Todo ocurrió previo a la presentación de Daniela Castro, con quien Eliana formó una estrecha amistad desde que ambas saltaron a la fama en el programa de cocina.

“Perdón, ¡miren quién está acá!”, expresó la animadora del estelar al notar la presencia de Naná en el público. Luego, se dirigió donde ella y la saludó con un beso.

El reencuentro de Diana Bolocco y Naná Hernández

“Naná, tengo que saludarla. Qué honor tenerla acá” , comentó la conductora. “No sé si fue el día más acertado para que viniera la Naná, había harto sexy acá”, bromeó Bolocco, en referencia a las osadas presentaciones de pole dance.

Eliana, lejos de quejarse, se mostró contenta con su regreso a un estudio de televisión. “Estoy feliz mirando”, aseguró, desatando risas.

“Bienvenida, venga cuando quiera, está estupenda, los años no le pasan, le pasan por arriba”, señaló Bolocco. Luego, Hernández contó fue al programa para apoyar a Daniela. “Son amigas desde Masterchef”, recordó Diana, quien fue animadora de aquel espacio.

Revisa el momento acá: