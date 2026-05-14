“Intuición de madre”: Emilia Dides reveló la impactante razón por la que pidió adelantar su parto

La modelo decidió ir en contra de la recomendación de los médicos y terminó con una cesárea que reveló problemas que no se habían visto en las ecografías.

Emilia Dides reveló nuevos detalles sobre su parto y cómo su “intuición de mamá” la habría ayudado a evitar posibles complicaciones el día que nació su hija Mía.

En conversación con Diana Bolocco y Cristián Sánchez en el programa Hasta que el podcast nos separe, la modelo reveló que gracias a su insistencia convenció a los doctores para que la atendieran.

“Tenía la intuición de que se iba a adelantar”

“La Mía tenía que nacer el 22 de febrero“, partió contando Emilia, sin embargo, indicó que cuando llegó a las 34 semanas su hija empezó a dar “señales” de querer nacer.

“Estaba incómoda adentro de la guata, asumo yo; la cosa es que me tuvieron que pinchar corticoides porque sus pulmoncitos aún no estaban preparados para nacer a las 34 semanas y sí o sí se habría tenido que quedar en neo (sic)”, expresó la modelo, enfatizando que le pidieron reposo absoluto.





Pasaron unos días y Dides llegó a las 36 semanas: “Yo tenía la intuición de que se iba a adelantar. 36 semanas 5 días, la Mía me empieza: ‘Mamá, quiero salir’. Te juro que no me lo decía con palabras, pero me pegaba patadas, me dolía la pelvis, me dolía todo, ya no podía caminar del dolor y le digo: ‘Sammis, ya no puedo más'”.

Ante esto, la pareja acudió a su médico y, tras una ecografía, les indicaron que aún no iniciaba el trabajo de parto y que el cordón umbilical estaba bien, por lo que no les recomendaban sacar al bebé antes de tiempo.

“Mi amor, por favor, confía en mí, mi intuición algo me dice que tiene que nacer hoy día“, le pidió la cantante a Reyes hasta que los médicos aceptaron someterla a una cesárea

No obstante, al sacar a Mía del vientre, “venía ahorcada doble con el cordón umbilical. Llegó de un color así negro, yo sentía que ella estaba muy incómoda”.