VIDEO | Marcha de estudiantes universitarios y secundarios en Alameda: Protestan por recortes en educación

La principal arteria de Santiago actualmente se mantiene cortada y con varios desvíos de tránsito. De momento no se han registrado incidentes.

Una movilización convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) se desarrolla a esta hora en el centro de Santiago.

La protesta estudiantil comenzó a eso de las 11:00 horas y provocó la interrupción de tránsito vehicular en la Alameda, además de varios desvíos de tránsito en calles aledañas.

Aunque no se han registrado desmanes ni incidentes, Carabineros usó el carro lanzaaguas para dispersar a la multitud a la altura del Palacio de La Moneda.

La movilización fue convocada en protesta a los recortes en educación que, según sus dirigentes, podrían afectar universidades, institutos, centros de formación técnica y las condiciones de bienestar estudiantil.