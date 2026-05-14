“Una de las más vergonzosas”: Manouchehri expone actitud del oficialismo por polémica presentación de ministra Steinert

El diputado socialista generó varios comentarios en redes sociales tras publicar un video desde el Congreso Nacional. Con algo de ironía, el legislador puso en evidencia a sus colegas del oficialismo.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) generó comentarios en redes sociales después de la publicación de un video sobre la exposición de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La secretaria de Estado fue convocada este martes a la Cámara de Diputadas y Diputados para explicar las próximas medidas en su cartera.

Sin embargo, no pudo proyectar el PowerPoint con que respaldaría su intervención, por lo que leyó por varios minutos una serie de páginas ante el hemiciclo.





El video de Manouchehri por exposición de ministra Steinert

“Esto debe ser de lo más vergonzoso que hemos visto en el Congreso. La ministra Steinert en estos momentos está haciendo una exposición; lleva 1 hora y 15 minutos de una exposición que es una vergüenza“, apuntó Manouchehri en la grabación.

Luego, adjuntó un extracto de la presentación de Steinert acompañada de una música burlesca.

Al finalizar el video, el diputado expuso la actitud de parlamentarios del oficialismo durante el discurso de la ministra.

“Yo los he visto preocupados porque la seguridad de nuestro país está en malas manos” , lanzó con ironía. De acuerdo a las imágenes, algunos legisladores estaban de pie conversando y otros sentados prestando atención, incluso algunos ya tenían cara de aburridos.

“De seguro va a terminar con aplauso hipócrita de la derecha”, agregó el diputado, justo en el momento en que Steinert es ovacionada por la bancada oficialista.

Mira el momento acá: