“Son unos dictadores”: Manouchehri acusa que no le dejaron realizar pregunta a Quiroz en comisión de Hacienda

Según acusó el parlamentario socialista, esta situación se habría repetido en dos sesiones consecutivas. A través de su cuenta en X, cuestionó el desarrollo del debate legislativo.

Un tenso momento se vivió este lunes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, en medio de la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional, luego de que el diputado Daniel Manouchehri (PS) denunciara que no se le permitió intervenir para formular preguntas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Según acusó el parlamentario socialista, esta situación se habría repetido en dos sesiones consecutivas. A través de su cuenta en la red social X, cuestionó el desarrollo del debate legislativo.

“ Dos sesiones seguidas (…) dos veces que no me dejan preguntarle al ministro Quiroz. Quieren votar el proyecto sin siquiera haber dejado que todos los parlamentarios le pregunten”, sostuvo.

En la misma línea, el legislador lanzó críticas más duras al oficialismo. “Tienen miedo a que el país sepa la verdad de su ley de Los Súper Ricos”, apuntó el parlamentario.

Dos sesiones seguidas de la Comisión de Hacienda. Dos veces que no me dejan preguntarle al ministro Quiroz. Quieren votar el proyecto sin siquiera haber dejado que todos los parlamentarios le pregunten al ministro. Tienen miedo a que el país sepa la verdad de su ley de Los Súper… pic.twitter.com/kkoa8pDxWq — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) May 4, 2026

Cruce en la Comisión de Hacienda

La controversia también se trasladó al interior de la comisión. Durante la jornada, el presidente de la instancia, Agustín Romero, propuso prorrogar la sesión.

Fue en ese momento cuando Manouchehri intervino para reclamar que nuevamente no se le había otorgado la palabra.





“Segunda sesión que usted no me da la palabra (…) quieren aprobar un proyecto y ni siquiera le da a los parlamentarios la oportunidad de preguntarle en este espacio democrático”, manifestó.

Romero respondió que no permitiría desorden en la instancia y decidió levantar la sesión una vez cumplido el tiempo reglamentario. “Son unos dictadores, no dejan hablar” , reaccionó el diputado socialista.