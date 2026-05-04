Joaquín Lavín León tras primera jornada de formalización: “Estoy tranquilo y solo espero que haya justicia”

El exdiputado emitió una breve declaración a la salida del Centro de Justicia tras la primera jornada de formalización, donde se lo acusa de fraude al fisco y tráfico de influencias.

Joaquín Lavín León entregó una breve declaración a la salida del Centro de Justicia tras la primera jornada de formalización, donde el Ministerio Público lo acusa de fraude al fisco y tráfico de influencias.

“Queda mucho todavía. Mi abogado ya habló, quedan varios días, esto va a hacer muy largo y tendremos que esperar”, partió declarando el exdiputado.





“Estoy muy tranquilo, es lo que esperábamos, el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delito. Espero que el juez escuche a la defensa como escuchó a la Fiscalía y tome la decisión que corresponda y solo espero que haya justicia“, agregó.

Durante esta jornada el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el esposo de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y este martes, continuará la audiencia de formalización.