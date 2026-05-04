EN VIVO | Sigue la formalización de Joaquín Lavín León: Lo acusan por fraude al fisco y tráfico de influencias

El exdiputado es imputado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y eventual uso indebido de datos del Servel con fines comerciales.

A esta hora Joaquín Lavín León es formalizado en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y eventual uso indebido de datos del Servel con fines comerciales.

El exdiputado y exmilitante de la UDI enfrenta la extensa investigación por las eventuales irregularidades que habría cometido en la Municipalidad de Maipú, causa donde también figura como imputada su esposa, la otrora alcaldesa Cathy Barriga.

Según el Ministerio Público, el exparlamentario rindió ante la Cámara de Diputados y ante el Servel facturas ideológicamente falsas por cerca de 104 millones de pesos a nombre de la imprenta MMG.

Junto a la Fiscalía Metropolitana Oriente, también participan como querellantes la actual administración de la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado.

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