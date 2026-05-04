Insólito robo en servicentro de Ñuñoa: Cajera lo encerró en el local pero ladrón arrancó por el techo

El hecho delictual ocurrió esta madrugada en una estación Copec ubicada en Vicuña Mackenna. Tras su detención no se reportaron personas lesionadas.

Un insólito y descarado robo quedó al descubierto la madrugada de este lunes en una estación de servicio ubicada en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana.

Se trata de un delincuente que intentó asaltar un local Pronto en la estación Copec ubicada en Vicuña Mackenna, entre las calles Ñuble y Guillermo Mann.

El antisocial llegó hasta el recinto para amenazar a la cajera e intentar robar diversos productos, sin embargo, no logró su cometido y fue encerrado dentro del local por la misma trabajadora.





Minutos después, ingresó un baño y tras realizar un forado logró huir por el techo. Pero eso no fue todo, ya que trabajadores y clientes del servicentro se organizaron para lograr su captura.

Así lo muestra un registro de una cámara de seguridad, el cual muestra a un grupo de personas persiguiendo al ladrón mientras él arrancaba por el techo del negocio.

Finalmente, el sujeto fue detenido por seguridad municipal y Carabineros. El episodio no dejó personas lesionadas y todas las especies sustraídas fueron recuperadas.

Mira el momento a continuación: