04/ 05/ 2026 11:57

Luis Hermosilla acusó “chimuchina judicial” tras reformalización de cargos por querella del SII

Tras ser reformalizado por delitos tributarios reiterados en el marco de una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII), el abogado Luis Hermosilla habló con la prensa a la salida de la audiencia, en la que se le imputó haber generado un perjuicio fiscal que superaría los $551 millones por inconsistencias en sus declaraciones de ingresos entre 2018 y 2019. El tribunal mantuvo las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, además de fijar un plazo de 60 días para la investigación.