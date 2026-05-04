PDI incauta computador de exalcaldesa Carolina Leitao tras querella por presunto fraude al fisco

El actual alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, presentó una querella en contra de su antecesora y otros exfuncionarios tras descubrir déficit de al menos $12 mil millones durante su administración.

Personal de la Polícia de Investigaciones (PDI) incautó este lunes incautó el computador de la exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, en el marco de una investigación presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Personal de la Anticorrupción de la PDI requisaron 11 computadores, entre los cuales está uno perteneciente a la exsubsecretaria de Prevención del Delito.

La acción judicial se enmarca tras la querella presentada por el actual alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, por un déficit de al menos $12 mil millones durante la administración anterior.





Déficit en el municipio de Peñalolén

El alcalde Miguel Concha (FA) presentó una querella en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de Carolina Leitao por eventuales delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Además de la exautoridad, la querella también involucra a tres exfuncionarios de la municipalidad. Se trata del exadministrador municipal Patricio Escobar, la directora de la Dirección de Administración y Finanzas, Tamara Rubio, y el exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación, Juan Pino Melo.

Tras solicitar una auditoría externa se detectaron una serie de irregularidades como obras financiadas por el Estado que nunca se hicieron, aumento de horas extra y ocultamiento de deudas, entre otros, los que son indagados por Fiscalía.

Además se investiga el usos de recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para fines distintos a los establecidos por ley.