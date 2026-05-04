Feriados 2026 en Chile: Revisa cuántos quedan y cuándo será el próximo fin de semana largo

Luego del Día del Trabajador, el calendario aún ofrece varias fechas clave para organizar descansos, viajes o escapadas durante el resto del año. Conoce con anticipación cómo se distribuyen.

Luego del Día del Trabajador, el calendario de feriados 2026 en Chile aún ofrece varias fechas clave para organizar descansos, viajes o escapadas durante el resto del año.

Sin embargo, lo que queda del año presenta menos fines de semana largos , por lo que conviene revisar con anticipación cómo se distribuyen.

El siguiente feriado será el 21 de mayo, Día de las Glorias Navales. Más adelante, junio incluirá dos fechas relevantes: el 21 (Día Nacional de los Pueblos Indígenas) y el 29 (San Pedro y San Pablo).





Septiembre concentrará uno de los momentos más esperados con las Fiestas Patrias del 18 y 19, ambos feriados irrenunciables.

El cierre del año incluirá el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad), también irrenunciable.

Calendario completo de feriados 2026 en Chile

Mayo

Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales

Junio

Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas

Día Nacional de los Pueblos Indígenas Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Julio

Jueves 16 de julio: Virgen del Carmen

Agosto

Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Septiembre

Viernes 18 de septiembre: Fiestas Patrias (irrenunciable)

Fiestas Patrias (irrenunciable) Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)





Octubre

Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

Encuentro de Dos Mundos Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Noviembre

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)

¿Cuántos fines de semana largos quedan?

Después del Día del Trabajador, en 2026 quedan 4 fines de semana largos en Chile. Estos son: