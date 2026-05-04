Feriados 2026 en Chile: Revisa cuántos quedan y cuándo será el próximo fin de semana largo
Luego del Día del Trabajador, el calendario aún ofrece varias fechas clave para organizar descansos, viajes o escapadas durante el resto del año. Conoce con anticipación cómo se distribuyen.
Luego del Día del Trabajador, el calendario de feriados 2026 en Chile aún ofrece varias fechas clave para organizar descansos, viajes o escapadas durante el resto del año.
Sin embargo, lo que queda del año presenta menos fines de semana largos, por lo que conviene revisar con anticipación cómo se distribuyen.
El siguiente feriado será el 21 de mayo, Día de las Glorias Navales. Más adelante, junio incluirá dos fechas relevantes: el 21 (Día Nacional de los Pueblos Indígenas) y el 29 (San Pedro y San Pablo).
Septiembre concentrará uno de los momentos más esperados con las Fiestas Patrias del 18 y 19, ambos feriados irrenunciables.
El cierre del año incluirá el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad), también irrenunciable.
Calendario completo de feriados 2026 en Chile
Mayo
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
Junio
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
Julio
- Jueves 16 de julio: Virgen del Carmen
Agosto
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
Septiembre
- Viernes 18 de septiembre: Fiestas Patrias (irrenunciable)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
Noviembre
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
Diciembre
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)
¿Cuántos fines de semana largos quedan?
Después del Día del Trabajador, en 2026 quedan 4 fines de semana largos en Chile. Estos son:
- Lunes 29 de junio (San Pedro y San Pablo)
- Viernes 18 de septiembre (Fiestas Patrias)
- Lunes 12 de octubre (Encuentro de Dos Mundos)
- Viernes 25 de diciembre (Navidad)