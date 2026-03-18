Sólo 5 feriados irrenunciables en 2026: Conoce acá el calendario completo de días libres del año

En medio del debate por los feriados irrenunciables, conoce el listado completo de los días libres que marcarán una pausa en el calendario 2026.

A pocas semanas del primer día libre del año en abril, el próximo viernes Santo, se disparó una polémica por la continuidad de los feriados irrenunciables.

Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción del Comercio (CPC), puso en jaque el debate entorno a la irrenunciabilidad de la fecha, asegurando que “genera una merma muy importante no solo para el comercio, también para sus colaboradores”.

Revisa el listado completo de los días libres que que marcarán una pausa en el calendario para quienes trabajan y/o estudian, y conoce los feriados irrenunciables.

Prontus Card ‘card_large’ – Anuncian corte de luz en 9 comunas de la región Metropolitana para las próximas horas [20260317195852]

Feriados irrenunciables

Jueves 1 de enero: Año nuevo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional.

Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Resto de feriados

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Sábado 4 de abril: Sábado Santo.

Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales.