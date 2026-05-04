04/ 05/ 2026 23:17

A FONDO| Hay 350 familias afectadas: Casas de 12 m2 fueron declaradas inhabitables en La Pintana y serán demolidas

¿Cómo se vive en doce metros cuadrados? Esa fue la casa que entregó el Estado en la década de los 90 a 350 familias en La Pintana. La promesa era que crecería con el tiempo y lo hizo, pero no como se había pensado: fueron las propias familias quienes ampliaron sus inmuebles como pudieron. Hoy, 30 años después, esas viviendas son consideradas inhabitables y la decisión es drástica: hay que demolerlas. Familias que hicieron aquí su vida, ahora enfrentan la incertidumbre de tener que empezar de nuevo. El reportaje es de Daniella Pierattini y Nicolás Mihovilovic.