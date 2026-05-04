04/ 05/ 2026 23:08

Arriesgadas maniobras en Camino La Pólvora: Camiones adelantan a alta velocidad al interior del túnel

Un conductor se salvó por segundos de una tragedia en el Camino La Pólvora, luego de que dos camiones adelantaran a alta velocidad al interior de un túnel. El caso no solo evidencia una grave imprudencia, sino que vuelve a poner en el centro de la polémica a esta ruta clave de Valparaíso, donde —según constatamos en terreno— las normas de tránsito muchas veces no se respetan y máquinas de alto tonelaje superan con creces los límites de velocidad.