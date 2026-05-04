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Arriesgadas maniobras en Camino La Pólvora: Camiones adelantan a alta velocidad al interior del túnel

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un conductor se salvó por segundos de una tragedia en el Camino La Pólvora, luego de que dos camiones adelantaran a alta velocidad al interior de un túnel. El caso no solo evidencia una grave imprudencia, sino que vuelve a poner en el centro de la polémica a esta ruta clave de Valparaíso, donde —según constatamos en terreno— las normas de tránsito muchas veces no se respetan y máquinas de alto tonelaje superan con creces los límites de velocidad.

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