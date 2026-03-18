García Ruminot responde por debate de feriados irrenunciables: “No estamos pensando en mover ninguno” - Chilevisión

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18/03/2026 12:09

García Ruminot responde por debate de feriados irrenunciables: “No estamos pensando en mover ninguno”

El secretario de Estado además respondió a la petición de modificar el Viernes Santo: "Es compatible el funcionamiento de los centros comerciales con la participación en las actividades religiosas".

Publicado por Catalina Vargas

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, se refirió este miércoles al debate sobre los feriados irrenunciables que se ha generado en las últimas horas.

En un punto de prensa aclaró que "no estamos pensando en mover ninguno de esos feriados irrenunciables". Esto en respuesta a la polémica que se armó tras el llamado del arzobispo Fernando Chomalí a que el retail no abra durante el Viernes Santo.

Este martes, la presidenta de la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, expuso su negativa por dicha normativa que califica como irrenunciables algunos días festivos: "Abogamos porque se elimine".

Por su parte, García Rumonit comentó en específico la petición de Chomalí: "Es una conversación que no tendremos resuelta de aquí al Viernes Santo, que está tan cercano".

"Yo como católico siempre busco acoger los llamados de los pastores de la iglesia. Sin embargo, la economía chilena recibe una cantidad enorme de turistas en los feriados", agregó.

Por último, opinó que "es perfectamente compatible el funcionamiento de los centros comerciales con la participación en las actividades religiosas".

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