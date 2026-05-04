Carolina Tohá reveló haber sufrido abuso sexual durante su infancia en México: “Me pusieron en una crisis grande”

La exministra habló sobre su vida en México durante el exilio y los episodios reiterados que vivió cuando ella tenía entre 11 y 13 años. “Fueron situaciones reiteradas, aunque no hubo violación, y que fueron con una persona cercana”, sinceró en el libro La política se metió conmigo.

La exministra del Interior Carolina Tohá reveló haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia, en un adelanto del libro La política se metió conmigo.

En conversación con el periodista Daniel Hopenhayn, la académica relató episodios de su infancia en el exilio en México y los hechos que ocurrieron cuando ella tenía entre 11 y 13 años.

“Esa época fue muy marcadora por otra cosa de la cual no voy a hablar mucho, porque todavía no puedo. Pero en esa época yo pasé por unas situaciones bien graves de abuso sexual . Que significaron otra serie de situaciones muy intensas, porque me pusieron en una crisis muy grande, caí en unos estados de ánimo muy complicados que me llevaron al psicólogo por primera vez”, reveló, según un adelanto publicado por The Clinic.

En su relató Tohá detalló que “fueron situaciones reiteradas —aunque no hubo violación— y que fueron con una persona cercana, con la que se compartía este mundo político, y que por lo mismo fueron muy decepcionantes, muy lacerantes”.

La exautoridad contó que el agresor era un hombre mayor y cercano a su círculo. “No fue con alguien que iba pasando por la esquina, sino que era parte de esta comunidad con la que compartíamos esta historia de venir de Chile, con todos estos dolores, y que terminó abusando sexualmente de mí”, planteó.

Las secuelas del abuso

Sobre las consecuencias que le trajo este abuso, Carolina Tohá recordó que tuvo que madurar de forma prematura y fue en su regreso a Chile donde pudo encontrar un espacio de apoyo y confianza.

“Tuve suerte, porque en Chile caí en un espacio donde había una apertura y un sentido de respeto que no era habitual en esa época”, destacó.