La exesposa de Álvaro Ballero subió una imagen con quien sería su nueva pareja y se conocieron detalles del romance que habría nacido gracias a su trabajo como patinadora en un circo.

Hace unos días Ludmila Ksenofontova, exesposa de Álvaro Ballero, sorprendió al compartir una romántica imagen junto a un desconocido hombre en sus historias de Instagram.

La foto desató rápidamente rumores de un posible nuevo romance, debido a que aparecen posando cariñosamente con la canción Te Quiero, del dúo Mau y Ricky.

Aunque el artista circense bajó al poco tiempo la publicación, la creadora de contenidos Claudia Ossandón alcanzó a capturarla la postal que confirmaría que la patinadora tendría una nueva relación, tras su quiebre matrimonial tras 17 años con el ex chico reality.





¿Quién es la nueva pareja de Ludmila Ksenofontova?

Según dio a conocer Glamorama, la nueva pareja de Ludmila Ksenofontova se llama Pablo Mella y el amor habría surgido gracias a su trabajo en el circo Estrellas Sobre Hielo.

Aunque no hay detalles de la relación, se conoció que el hombre el hombre trabaja como conductor del circo y habría sido durante los trayectos entre la carpa y la casa de la patinadora rusa en que coincidieron.

Si bien la propia Ludmilla no se ha referido directamente a su nueva relación, inicio de año Álvaro Ballero confirmó que su ex se encontraba en pareja.

“Ludmila está con pareja desde hace mucho. No sé exactamente hace cuándo, pero lo está. Me enteré hace casi tres semanas. Desde ese día decidí dar vuelta la página y permitirme volver a ser feliz”, reveló en un comentario en su perfil de Instagram.