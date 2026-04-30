¿Nuevo amor? Ludmila Ksenofontova compartió romántica foto con hombre tras quiebre con Álvaro Ballero

A través de Instagram, la artista circense sorprendió al publicar una historia con un misterioso galán. Sin embargo, decidió eliminar la imagen minutos después.

Ludmila Ksenofontova, exesposa de Álvaro Ballero, sorprendió al compartir una imagen junto a un desconocido hombre , desatando rumores de un posible nuevo romance.

El registro, publicado en su cuenta de Instagram, no tardó en circular fuera de su cuenta. La creadora de contenidos Claudia Ossandón alcanzó a capturarlo y lo replicó con una frase directa: “Ludmila encontró el amor”.

La misteriosa foto de Ludmila Ksenofontova

Aunque la publicación original desapareció, rápidamente comenzaron a circular las especulaciones sobre el inicio de una nueva relación de la artista circense.





También llamó la atención la música elegida para acompañar la publicación: el tema Te Quiero, del dúo Mau y Ricky junto a Kapo.

La letra del tema, con frases como “quererte a mí me hace bien” y “le pones pausa a mi cabeza y a mi corazón también” , fue interpretada por seguidores como una señal del momento emocional que estaría viviendo la patinadora.

En enero pasado, tras revelar su romance con María José Reyes, Ballero expuso que su exesposa estaría en una nueva relación. Estos dichos generaron tensión en la expareja.

“Cada uno tiene sus tiempos para contar las cosas y si uno no quiere contar, también es válido”, comentó Ksenofontova en esa ocasión.

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