Decretan prisión preventiva para los secuestradores de empresario de 84 años: Podría haber más detenidos

Se dio un plazo de 120 días para la investigación y los cuatro detenidos fueron formalizados por el delito de secuestro extorsivo. Según el fiscal Rodrigo Moya “hay otros autores que todavía seguimos persiguiendo”.

El tribunal decretó prisión preventiva para los cuatro detenidos por el secuestro del empresario Jorge Vera, ocurrido el 21 de abril en la comuna de San Miguel.

En la audiencia de formalización el Ministerio Público decretó un plazo de investigación de 120 días.

A los formalizados, identificados como Nino Antonio Mesa González (chileno), Cándido José Franco Dávila (venezolano) , Grayson López Arteaga (venezolano) y José Rafael Salazar Torres (venezolano), se les imputó el delito de secuestro extorsivo.





El fiscal ECOH, Rodrigo Moya, señaló que los detenidos “de lo que se ha recabado, hasta ahora tienen una labor material en el secuestro de la víctima y uno de ellos en la calidad de extorsionador“.

“Nos encontramos detrás de esta banda criminal, la que claramente, de acuerdo a todo lo antecedente que se tiene hasta ahora, no son solamente estos cuatro los involucrados, sino que también hay otros autores que todavía seguimos persiguiendo“, agregó.

Empresario estuvo secuestrado por un semana

El empresario ferretero de 84 años fue secuestrado el 21 de abril, cerca de su casa en la comuna de San Miguel.

Tras una investigación de una semana para dar con su paradero, la Fiscalía ECOH informó el miércoles que el hombre fue fue liberado con vida.

Se dio a conocer que el adulto mayor estuvo cautiverio en un domicilio en Cerro Navia, donde era vigilado por el único chileno de la banda y durante el tiempo secuestrado se le enviaron pruebas de vida a la familia.