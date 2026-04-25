25/ 04/ 2026 21:12

Decretan prisión preventiva a artista urbano por tráfico de drogas: Las claves tras su detención en Pudahuel

Fabián Riveros fue detenido en Pudahuel tras una investigación de tráfico y almacenamiento de drogas. De acuerdo a información policial, el cantante urbano ya tenía antecedentes de una causa previa por drogas en 2020. En allanamientos a tres domicilios —incluida una botillería usada como fachada— se incautaron cocaína, pasta base, dinero y armas. El tribunal decretó su prisión preventiva luego de que se le impute por microtráfico y almacenamiento de armas a fogueo adaptada.