Tendría 30 años: Donald Trump comparte fotos y video del autor de disparos en la Casa Blanca

Tras ser evacuado por el Servicio Secreto, el presidente de Estados Unidos utilizó su red social Truth Social para entregar antecedentes de lo ocurrido.

Durante la noche de este sábado, el presidente Donald Trump fue evacuado de urgencia por el Servicio Secreto durante una cena con corresponsales en la Casa Blanca.

Lo anterior, luego de que durante la gala se escucharan cuatro disparos a las afueras del salón donde también estaban la primera dama Melania Trump y el vicepresidente J. D. Vance.

Todos fueron rápidamente retirados y resguardados por personal armado.

Testigos confirmaron que se escucharon al menos cuatro disparos en las inmediaciones del salón. Tras ello, agentes del Servicio Secreto ingresaron de inmediato, ordenando a los presentes refugiarse bajo las mesas mientras evacuaban a las autoridades.





Donald Trump comparte fotos y videos del tirador detenido

Luego de que se registrara el incidente, a través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense confirmó que el tirador “fue detenido”.

Si bien en primera instancia Trump solicitó que la cena continuara, esta será reagendada.

Minutos más tarde, y tras confirmar que nadie resultó herido. El presidente compartió una nueva publicación en la que muestra una foto del tirador siendo retenido, junto con un video de los hechos.

Los primeros antecedentes señalan que el autor tendría 30 años y sería de Los Ángeles, mientras que, respecto a la dinámica de los hechos, de manera preliminar se informó que el sujeto habría percutado un disparo, mientras que los otros 3 fueron respuestas del personal de seguridad.