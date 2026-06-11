“Podía perder el trabajo, pero no lo humano”: La historia del guardia que refugió del frío a un adulto mayor

El registro se volvió rápidamente viral en redes sociales tras el noble gesto del hombre con un adulto mayor que dormía en la calle con baja temperatura.

En la noche más fría del año, un gesto de humanidad terminó conmoviendo a miles.

Carlos Espinoza, guardia de seguridad, decidió abrir la puerta de su caseta de vigilancia a un adulto mayor que dormía a la intemperie.

El registro se hizo viral en redes sociales y transformó a este hombre en un “súper chileno”. ¿Quién es y qué lo llevó a actuar así? Lo contamos en la siguiente nota.