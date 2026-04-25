25/ 04/ 2026 12:31

Guardia de seguridad golpeó brutalmente a hombre con autismo severo que esperaba a su madre en Concepción

Un hombre con neurodivergencia fue agredido por el guardia de seguridad de una tienda comercial en Concepción. Todo esto por tocar prendas de vestir que estaban a la venta. La víctima tiene autismo severo y estaba esperando a que su madre saliera del probador cuando las trabajadoras del lugar habrían expresado que el hombre tenía las manos sucias. En ese momento, se le propinó un golpe en el ojo, lo redujeron y arrojaron a la calle, impactando su cabeza. Carabineros y una ambulancia tuvieron que llegar al lugar.