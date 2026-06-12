“No merece ser juzgada”: Cristian Arriagada rompió el silencio tras polémica con su exsuegra y defendió a Kika Silva

El médico cirujano aseguró que siempre ha mantenido el respeto por quienes le rodean y recalcó que siempre ha puesto primero a su hijo en común con Javiera Suárez.

Durante la noche de este jueves, Cristian Arriagada rompió el silencio y se refirió a la polémica familiar que vive con su exsuegra, Marilú Balbontín, madre de Javiera Suárez.

El médico cirujano además confirmó que se encuentra en una relación amorosa con Kika Silva, a quien defendió de los ataques recibidos en las últimas semanas en redes sociales.





¿Qué dijo Cristian Arriagada?

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, Arriagada señaló: “No voy a responder acusaciones, comentarios ni especulaciones. No porque no tenga cómo hacerlo, sino porque solo genera más dolor y más daño para quienes están involucrados”.

En esa misma línea, aseguró que ha guiado su propia vida a través de valores como “el respeto, la responsabilidad y el amor”, sobre todo por el hijo en común que tuvo con Javiera, Pedro Milagros.

“Todas las decisiones importantes que he tomado durante estos años han tenido como centro a Pedro y su bienestar”, recalcó Cristian.

Asimismo, añadió: “Muchas veces eso ha significado asumir costos personales, emocionales e incluso públicos, y seguiré haciéndolo porque no existe para mí una responsabilidad más importante que esa”.

El médico enfatizó que mantiene el respeto hacia las personas que forman parte de su vida, independientemente de “diferencias, interpretaciones distintas o momentos complejos”.

“Hoy estamos construyendo una relación con la Kika, una mujer a la que respeto profundamente y que no merece ser juzgada ni convertida en protagonista de historias que otros han decidido construir”, sentenció Arriagada.

A grandes rasgos, el médico cirujano hizo alusión a la polémica que se generó por los dichos de su expareja, Daniela Nicolás, y las críticas de la médium Sonia Valenzuela por no hacer públicas sus relaciones amorosas tras la muerte de Javiera.

“Si he decidido compartir esta etapa de mi vida, es porque también creo que la felicidad merece ser vivida con honestidad. Pero jamás a costa del respeto hacia quienes han sido parte de mi historia ni de la dignidad que todas las personas merecen”, comentó.

El médico agradeció las muestras de cariño de las personas y concluyó: “Hay historias que merecen respeto. Hay personas que merecen cuidado. Y hay decisiones que seguiré tomando pensando en ellas antes que en mi propia comodidad. Ese seguirá siendo mi camino”.

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