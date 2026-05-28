Kika Silva reapareció tras revuelo por romance con Cristián Arriagada y habló de su presente: “Es un sueño”

La influencer dio a conocer su nueva relación con el cirujano la semana pasada y ahora se encuentra fuera de Chile, desde donde compartió un video en su cuenta de Instagram.

Kika Silva reapareció públicamente en medio del revuelo que causó la revelación de su romance con Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez.

La noticia salió a la luz la semana pasada y la pareja lo confirmó con una foto en sus redes sociales, luego de que se conociera que estaban compartiendo un viaje con amigos fuera del país.

Hasta ninguno se ha pronunciado al respecto, sin embargo la influencer usó sus redes sociales con un mensaje sobre su presente.





“Les acabo de subir dónde estoy, qué hago acá. Es un sueño, es algo que quería hacer hace demasiado tiempo”, lanzó, explicando que se encuentra en un spa especializado en bienestar en México.

“Todavía no puedo creer que estoy acá y les prometo que es una maravilla todo lo que estoy aprendiendo de mí, de expertos y de mi salud”, agregó.

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El romance de Kika Silva y Cristián Arriagada

Cecilia Gutiérrez dio a conocer el romance entre Kika Silva y Cristián Arriagada la semana pasada, asegurando que el amor surgió debido a que mantenían una amistad cercana desde hace tiempo.

“Ya hace un par de semanas están saliendo, pololeando. Me dicen personas que los han visto que están súper embalados, que ella está full enganchada de él”, expuso.

La relación llevaría cerca de dos meses y fue el cirujano plástico quien lo hizo público compartiendo una imagen en sus historias de Instagram en la que aparecen tomados de la mano.