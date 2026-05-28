Taxista murió abatido tras evadir control en Recoleta: Chocó 6 vehículos e intentó atropellar a carabinero

El incidente ocurrió en calle Luz del Alba, donde el sujeto desobedeció las indicaciones funcionarios para que se detuviera con el fin de ser fiscalizado.

Un taxista murió abatido por un carabinero luego de protagonizar una extensa persecución en la comuna de Recoleta, pues evadió un control policial, se dio a la fuga e incluso intentó atropellar a un uniformado.

Según la institución policial, el conductor del móvil chocó contra seis vehículos durante su escape. Ante esto, el funcionario al ver su integridad en peligro, utilizó su arma de servicio y disparó en el tórax del sospechoso.