Gendarmería confirma traslado de reos de Punta Peuco: Quiénes son los presidiarios que abandonan la cárcel

De acuerdo con la Institución, los presos presentaron una carta “de manera voluntaria” para ser reubicados en diferentes centros penitenciarios del país.

Este miércoles Gendarmería confirmó el inicio de gestiones para trasladar a tres reos que estaban ubicados en el Centro Penitenciario de Til Til, más conocido como Punta Peuco, por delitos comunes.

Dichos traslados llegan a días de que el presidente José Antonio Kast criticara duramente la medida del exmandatario Gabriel Boric de usar dicha cárcel como centro de reclusión mixto, permitiendo la entrada de reos comunes.

Gendarmería inicia traslados de reos de Punta Peuco

A través de un comunicado, Gendarmería detalló que dicho traslado se debió “tras la petición por escrito que presentaron de manera voluntaria” los reos en cuestión.





En la misma línea, indicaron que “se trata de gestiones técnicas y normativas (…) asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”, reafirmaron el compromiso de la institución “con el cumplimiento de la ley, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la correcta administración del sistema penitenciario nacional”.

Respecto a dónde serán trasladados los presos, CNN Chile indicó que unos llegarían al Centro de Detenciones Preventiva de Casablanca, en la región de Valparaíso, y otro al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, en la región de La Araucanía.

Quiénes son y qué delitos cometieron los reos trasladados

De acuerdo con información entregada por el citado medio, los tres presidiarios que aceptaron su salida de Til Til son: