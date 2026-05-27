Pdte. Kast promulga Ley de Sociedades Anónimas Deportivas: Endurece fiscalización y regula propiedad de clubes

En la ceremonia, el mandatario también emplazó a los clubes deportivos a contar con sus propios estadios: “Queremos en este período logren sus instalaciones”.

El presidente José Antonio Kast promulgó la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas este miércoles en una ceremonia realizada en el Estadio Nacional. A la misma asistió la ministra del Deporte Natalia Ducó junto a distintos representantes del mundo deportivo.

La normativa busca modernizar el marco regulatorio del deporte profesional en Chile. Su objetivo es fortalecer la fiscalización, aumentar la transparencia, regular la multipropiedad y promover mayor participación de los hinchas.

Presidente Kast promulga Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

De este modo, la Ley de Sociedades Anónimas incorpora restricciones para impedir que una misma persona o entidad controle más de un club en una misma competencia. Además, prohíbe que representantes y agentes participen en su propiedad o administración.

Fútbol: Queda prohibido tener acciones o participar como socio en más de un club que compita en la misma liga.

Queda prohibido tener acciones o participar como socio en más de un club que compita en la misma liga. Otros deportes: Ninguna persona o entidad podrá tener más del 3% de participación en un segundo club de la misma categoría.

Ninguna persona o entidad podrá tener más del 3% de participación en un segundo club de la misma categoría. Representantes y agentes: Se les prohíbe participar en la propiedad de los clubes y ejercer cargos directivos.

Se les prohíbe participar en la propiedad de los clubes y ejercer cargos directivos. Fondos de inversión: Si un Fondo de Inversión Privado (FIP) o una Administradora General de Fondos (AGF) quiere invertir en un club, deberá transparentar, mediante declaración jurada, quiénes son los beneficiarios finales (personas naturales) detrás de esos recursos. Ocultar o falsear esta información será sancionado con penas de cárcel y multas.





La iniciativa también crea las Ligas Deportivas Profesionales (LDP), estableciendo un marco institucional para la organización, producción, supervisión y comercialización de torneos profesionales. Con ello, se separan las funciones de las federaciones y las ligas.

Deberán constituirse como sociedades anónimas cerradas o especiales.

Su único fin será organizar, producir, comercializar y supervisar torneos profesionales.

Se prohíbe que una persona ocupe cargos directivos simultáneamente en la Federación y en la Liga.

Aparte, fortalecerá el rol fiscalizador de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del Instituto Nacional de Deportes (IND).

Una vez que la ley sea publicada, los clubes y ligas tendrán 18 meses para adaptarse, con un plazo de 180 días para la elaboración de reglamentos complementarios.

Presidente Kast emplaza a clubes deportivos a contar con sus propios recintos

Durante la ceremonia además, el mandatario emplazó a los clubes deportivos a contar con sus propios estadios: “Queremos en este período logren sus instalaciones. Hay clubes grandes que merecen tener un lugar donde crecer y potenciarse“.

“Trabajemos en eso ministra (Natalia Ducó). Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio… para que no sean un meme”, añadió.