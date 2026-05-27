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Pdte. Kast promulga Ley de Sociedades Anónimas Deportivas: Endurece fiscalización y regula propiedad de clubes

En la ceremonia, el mandatario también emplazó a los clubes deportivos a contar con sus propios estadios: “Queremos en este período logren sus instalaciones”.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

El presidente José Antonio Kast promulgó la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas este miércoles en una ceremonia realizada en el Estadio Nacional. A la misma asistió la ministra del Deporte Natalia Ducó junto a distintos representantes del mundo deportivo.

La normativa busca modernizar el marco regulatorio del deporte profesional en Chile. Su objetivo es fortalecer la fiscalización, aumentar la transparencia, regular la multipropiedad y promover mayor participación de los hinchas.

Presidente Kast promulga Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

De este modo, la Ley de Sociedades Anónimas incorpora restricciones para impedir que una misma persona o entidad controle más de un club en una misma competencia. Además, prohíbe que representantes y agentes participen en su propiedad o administración.

  • Fútbol: Queda prohibido tener acciones o participar como socio en más de un club que compita en la misma liga.
  • Otros deportes: Ninguna persona o entidad podrá tener más del 3% de participación en un segundo club de la misma categoría.
  • Representantes y agentes: Se les prohíbe participar en la propiedad de los clubes y ejercer cargos directivos.
  • Fondos de inversión: Si un Fondo de Inversión Privado (FIP) o una Administradora General de Fondos (AGF) quiere invertir en un club, deberá transparentar, mediante declaración jurada, quiénes son los beneficiarios finales (personas naturales) detrás de esos recursos. Ocultar o falsear esta información será sancionado con penas de cárcel y multas.

La iniciativa también crea las Ligas Deportivas Profesionales (LDP), estableciendo un marco institucional para la organización, producción, supervisión y comercialización de torneos profesionales. Con ello, se separan las funciones de las federaciones y las ligas.

  • Deberán constituirse como sociedades anónimas cerradas o especiales.
  • Su único fin será organizar, producir, comercializar y supervisar torneos profesionales.
  • Se prohíbe que una persona ocupe cargos directivos simultáneamente en la Federación y en la Liga.

Aparte, fortalecerá el rol fiscalizador de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del Instituto Nacional de Deportes (IND).

Una vez que la ley sea publicada, los clubes y ligas tendrán 18 meses para adaptarse, con un plazo de 180 días para la elaboración de reglamentos complementarios.

Presidente Kast emplaza a clubes deportivos a contar con sus propios recintos

Durante la ceremonia además, el mandatario emplazó a los clubes deportivos a contar con sus propios estadios: “Queremos en este período logren sus instalaciones. Hay clubes grandes que merecen tener un lugar donde crecer y potenciarse“.

“Trabajemos en eso ministra (Natalia Ducó). Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio… para que no sean un meme”, añadió.

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