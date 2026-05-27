“Yo le creo”: Mauricio Flores se cuadra con Paty Cofré tras denuncia de agresión de Ernesto Belloni

Mauricio Flores se manifestó a favor de su compañera luego de la gran revelación que hizo en la Divina Comida.

Impacto existe en el mundo del espectaculo tras la revelación de Patricia Cofré en la Divina Comida, donde acuso que fue víctima de una agresión por parte de Ernesto Belloni.

Precisamente, este miércoles el actor detrás del personaje de “Che Copete” se refirió a la denuncia y al borde las lágrimas afirmó: “Jamás he golpeado a una mujer”.





Mauricio Flores le entrega su apoyo a Patricia Cofré

En conversación con el programa Zona de Estrellas de Zona Latina, Mauricio Flores se manifestó a favor de su compañera.

“Si ella está contando eso después de tanto tiempo, significa que tenía una espina clavada con respecto a esa situación. Lo lamento mucho, y no avalo por ninguna circunstancias las agresiones verbales y físicas”, declaró.

“Si la Patita lo contó ahora y si le sirve para dejar esa rabia y pena que vivió, bienvenido sea, el resto no da para ningún análisis… Yo nunca vi eso, pero no por eso voy a pensar que eso es mentira, yo le creo a la Paty. Nunca vi ningún tipo de manifestación de ese tipo de Ernesto con otra persona, pero por qué le pasó con la Paty, eso se lo tienen que preguntar a Ernesto”, agregó.

Por último, Flores indicó que Cofré sigue con algunas complicaciones de salud, ya que tienen que descubrir qué problema tiene con su marcapasos, donde le deben realizar un par exámenes.