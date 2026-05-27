“Escalopa de ballena”: Exintegrante de Morandé con Compañía acusó malos tratos por parte de Ernesto Belloni

Marcela Pedrini, quien interpretaba a “Carla Guatero”, también aseguró que Belloni se salía de libreto, con prácticas que ponían en riesgo su salud.

Marcela Pedrini, también conocida como “Carla Guatero”, acusó este miércoles a Ernesto Belloni de malos tratos durante su participación en Morandé con Compañía.

La exintegrante del programa aseguró que Belloni se salía constantemente de libreto sin avisar, lo que trajo consecuencias físicas para ella.

¿Qué dijo Marcela Pedrini?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, la actriz comentó: “No digo que él sea una mala persona, pero sí es un mal compañero. A él se le van muchas cosas que yo creo que ni siquiera él las piensa (…) se le pasa la mano en muchas cosas”.

En esa misma línea, explicó que en una oportunidad, el libreto mencionaba que debía salir al escenario gateando: “Oh, voy a aprovechar de irme en vaca”, habría dicho Belloni lanzándose sobre ella.

“Caí de panza, no podía respirar, me empezó una tos, pero que no podía sacar la respiración (…) y siguió y siguió y yo no podía ni hablar”, expuso y producción cortó la escena.

Luego, se le mostró a Pedrini una fotografía donde Ernesto aparece con su mano cerca del glúteo de ella: “Me metió la mano en el trasero (…) Después yo hablé con él, de hecho se enojó, y me dejó de llamar como 2 semanas para no trabajar con él”.

“Más encima me palmoteaba y me agarró el cachete bien agarrado (…) Para mí eso fue agresivo”, admitió.

Asimismo, la artista detalló un sketch donde había una piscina: “Me hizo una china que me dejó abajo sin aviso, tragué agua, no podía respirar”, detalló.

Belloni habría propuesto llevarla a una reposera cerca de la piscina: “No halló nada más simpático que correr la reposera y yo caí con todo el peso de espalda y me pegué en la cabeza”.

“Habían puesto arena y me empezó con las trenzas a dar vueltas para allá, para acá y dijo: ‘Aquí tenemos la primera escalopa de ballena'”, acusó Pedrini.

Del mismo modo, también acusó a Ernesto de decirle: “Ya y te fuiste, guatona fea, ya sale, guatona de m… y así muchas cosas”.

Marcela aseguró que tuvo miedo en dicha época de haber expuesto su malestar por lo que estaba atravesando porque podía perder su trabajo, a pesar de que ella también trabajaba con otros comediantes.

“Yo la aguanté tres veces; la culpa fue mía dos veces y a la tercera yo hablé con él y él me dejó de llamar para trabajar con él: ‘Oye, yo no tengo tiempo pa’ estas h…, chiquilla. Agradece que te estoy llamando pa’ trabajar conmigo’“, habría contestado Ernesto.

A Pedrini se le preguntó si le sorprendieron las acusaciones de agresión hacia Belloni por parte de Paty Cofré y respondió: “No, es más, fue bastante generosa”.

Finalmente, Marcela expuso que el resto de sus compañeras no recibía el mismo trato que ella e hizo hincapié en que estas situaciones que detalló no estaban marcadas en el sketch.