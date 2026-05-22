“Viene y me manda un charchazo”: Paty Cofré reveló episodio con Ernesto Belloni por el que le exigió disculpas

La comediante recordó los problemas que tuvo con el humorista cuando trabajaban juntos y relató lo que vivió en un espisodio en que todo se salió de la rutina que tenían prevista.

Paty Cofré recordó una difícil episodio que vivió trabajando junto a Ernesto Belloni y lo expuso por un episodio que vivieron trabajando juntos.

La comediante será una de las protagonistas del nuevo capítulo de La Divina Comida que se estrena este sábado, instancia donde recordó un díficil momento que vivió con el hombre detrás de Che Copete.

Cofré inició recordando un problema que dio origen a su distanciamiento a raíz de diferencias por dinero.





“Le digo ‘Ernesto le está yendo súper bien, me hablan de renovar contrato, pero súbanme 50 lucas‘, y era

una caga 50 lucas po”, expuso, sin embargo el comediante se habría negado.

Paty Cofré expuso actuar de Ernesto Belloni

Pero los problemas no quedaron solo en eso, ya luego de eso la exvedette aseguró haber sufrido “algo terrible” por culpa de quien era su compañero.

“Imitábamos que estábamos en una playa y él como no había agua había puesto una piscina, una cosa así. Y viene y era no sé cómo decir, ‘ya po, atina’ y el otro está, dale, y viene y me manda un charchazo aquí en la cara, en pleno ensayo”, aseguró.

Ante eso, Paty Cofré le pidió explicaciones, pero le dejó en claro que “yo no te voy a devolver el golpe Ernesto, porque jamás voy a poder competir con un hombre y no sé qué te pasó”.

Según explicó, se trataba de una rutina en la que “era marcar como que me iba a pegar y nada más, y él llegó y me pegó. Le dije y si yo te pegara una patada en la hue…”.

“Le dije o me pides disculpas o me voy y te cag… el sketch y me dijo ‘y por qué, si fue una broma, disculpa, disculpa. Chao'”, complementó.