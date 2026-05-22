Preocupación por Katherine Orellana: El delicado problema de salud que la mantiene en “crítico estado”

La cantante llevaría más de una semana hospitalizada en Rancagua producto de una enfermedad. Primer Plano dará a conocer este viernes más detalles sobre su actual estado de salud.

Katherine Orellana estaría atravesando uno de los momentos más complejos de su vida personal y médica. Según un adelanto del programa Primer Plano, la cantante permanece hospitalizada en Rancagua, producto de una enfermedad que la tendría internada desde hace al menos 10 días.

En la promoción emitida por Chilevisión, se indicó que “Kathy Orellana enfrenta crítico estado de salud que la mantiene hospitalizada en estado de gravedad”, encendiendo la preocupación entre sus seguidores y cercanos.

Las alarmas entre los fanáticos comenzaron semanas antes de conocerse esta información. La cantante, reconocida por su paso por el programa Rojo, mantenía una activa presencia en redes sociales, especialmente en Instagram.

Sin embargo, su última publicación data del pasado 24 de abril, una ausencia que llamó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse por su estado de salud y bienestar.





El problema de salud que enfrenta Katherine Orellana

La cantante chilena estaría hospitalizada producto de una peritonitis , problema de salud que se caracteriza por una inflamación del peritoneo, la membrana que recubre el interior del abdomen y protege órganos como el intestino, el hígado y el estómago.

Según información del sitio MedlinePlus, esta condición ocurre debido a una infección bacteriana o fúngica y puede convertirse rápidamente en una emergencia médica.

Entre las causas más comunes de peritonitis se encuentran:

Apendicitis complicada.

Perforaciones intestinales o gástricas.

Infecciones abdominales.

Complicaciones derivadas de cirugías.

Problemas asociados a enfermedades hepáticas o renales.

Los síntomas suelen incluir dolor abdominal intenso, fiebre, náuseas, vómitos, abdomen inflamado y dificultad para alimentarse. En casos severos, la infección puede extenderse al torrente sanguíneo y provocar un cuadro potencialmente mortal si no es tratado a tiempo.