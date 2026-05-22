Gonzalo Yáñez reveló que ingresó grave a Urgencias por falla multiorgánica: “Pude no haberla contado”

El cantante contó que fue internado el domingo pasado debido a síntomas que arrastraba hace varios días. “Me explotaba el cuerpo”, aseguró.

Gonzalo Yáñez vivió una delicada situación producto de un problema de salud que lo mantuvo en riesgo vital.

El cantautor chileno-uruguayo dio a conocer la situación con una publicación en su cuenta de Instagram en la que relató cómo vivió sus días internado.

Todo comenzó el jueves pasado, cuando presentó problemas que fueron empeorando hasta que el domingo fue internado de urgencia por una falla multiorgánica .





“Nunca me había sentido tan mal. Me explotaba el cuerpo. Tenía una falla multiorgánica severa… dijeron los doctores”, relató.

Según contó el músico, a partir de eso, le realizaron una serie de exámenes y le indicaron distintos tratamientos para poder estabilizarlo

“Yo no tenía conciencia de la situación en la que me encontraba. Estaba realmente fuera de la realidad. La cosa es que finalmente lograron dar con el medicamento indicado, después de un rato, todo empezó a mejorar… de a poco”, sinceró.

“Recién el lunes, ya fuera de riesgo, el doctor me hizo saber que el cuadro con el que entré a urgencia fue muy grave y de no haber llegado a tiempo pude no haberla contado“, agregó el cantante.

A pesar del complejo estado, Gonzalo Yánez contó que recibió el alta el jueves 21 de mayo e inició su proceso de recuperación para regresar pronto a los escenarios.

Gonzalo Yáñez sufrió falla multiorgánica severa