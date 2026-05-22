Matthei por salida de Steinert: “No entiendo por qué pensaron que un fiscal poseía las capacidades para ser ministro”

La ex carta presidencial de Chile Vamos criticó el nombramiento y aseguró que “siempre dije que ese ministerio debía estar a cargo de un ingeniero”.

La exalcaldesa y otrora carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó el nombramiento de Trinidad Steinert en Seguridad, la misma semana en que se concretó su salida del ministerio tras 69 días en el cargo.

“No entiendo por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de Seguridad”, declaró en entrevista con Las Últimas Noticias.

“La persecución penal es importantísima, pero está en manos de la Fiscalía”, agregó.

En la misma línea, la ex jefa comunal añadió que “el ministro de Seguridad tiene otras responsabilidades”.





A su juicio, quien debía asumir era, idealmente, un ingeniero debido a la naturaleza del cargo. Por lo mismo, valoró la llegada de Martín Arrau a la cartera: “Siempre dije que ese ministerio debía estar a cargo de un ingeniero”.

“Son muchísimos sistemas que trabajan en paralelo y lo que se debe lograr es la integración de todos ellos”, argumentó Matthei en el medio citado.

“Ello requiere la formación de ingenieros conscientes de los diversos procesos que llevan al cumplimiento de una meta”, complementó.