“Un contrasentido absoluto”: Matthei arremete contra megareforma del pdte. Kast y recortes de Quiroz

La exalcaldesa de Providencia desmenuzó la propuesta, calificando algunas de sus medidas como ineficaces. Además, advirtió que una de las medidas es ‘requetecontra’ mala”.

La excandidata presidencial Evelyn Matthei marcó una distancia crítica frente a los pilares del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast.

La exalcaldesa de Providencia desmenuzó la propuesta, calificando algunas de sus medidas como ineficaces y advirtiendo sobre un desfinanciamiento “engañoso” para los municipios.

En su debut como panelista en Radio Pauta, Matthei cuestionó la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años.

“Venir a bajar las contribuciones del 20% de las casas más grandes… me parece un contrasentido absoluto“ , fustigó, aludiendo a que el beneficio se concentra en los sectores de mayores ingresos en un contexto de crisis económica y desempleo.

Respecto a la promesa del Ejecutivo de compensar a las municipalidades por esta pérdida de ingresos, la economista fue tajante: “Es una estrategia más vieja que el hilo negro. Te ponen un ítem de compensación y te lo quitan por otro lado”, aseguró.





El “Estado en quiebra” y los recortes de Quiroz

Matthei también cuestionó el costo fiscal de las herramientas de reactivación que propone el Segundo Piso de La Moneda. Específicamente, apuntó al crédito tributario para empresas con trabajadores, una medida que calificó como una “brutalidad” de 1.400 millones de dólares al año.

Según la exalcaldesa, el incentivo es “extremadamente caro” y no logrará mover la aguja en las cifras de empleabilidad.

Asimismo, Matthei desestimó la narrativa oficialista que describe a Chile como un “Estado en quiebra”. Si bien reconoció que el gasto está “fuera de control” y el crecimiento es escaso, rechazó la comparación con las crisis de los años 70 u 80: “De ahí a decir que el país está destruido, no”, precisó.





“Este lenguaje de que ‘lo hicieron tan mal y dejaron al país hundido’. Sí, Chile tiene problemas graves y serios que se trataron mal durante el gobierno anterior, pero nadie puede decir que somos Nicaragua ni Venezuela“, apuntó.

La exabanderada de Chile Vamos también tuvo palabras para la iniciativa del Ministerio de Hacienda de eliminar la franquicia Sence. “Esa propuesta es muy ‘requetecontra mala’ . Yo la votaría en contra de todos modos”.

También apuntó a los recortes propuestos por el ministro Jorge Quiroz. “Es súper fácil encontrar buenos técnicos (…) Lo que sucede cuando estás en el gobierno es que muchas veces la solución es maravillosa en el texto, pero absolutamente inaplicable en el país“, sostuvo.

“Y si tú no eres capaz de ver qué flota y qué no flota en el país dada las circunstancias y la opinión pública, quiere decir que no puedes ser ministro. Si él (Quiroz) de verdad miró eso y lo firmó, quiere decir que tiene mucho que aprender de política”, agregó.