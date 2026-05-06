Cata Vallejos va por el Miss Universo Chile: Representará a nueva comuna tras polémica con La Reina

La influencer, quien hace unos días fue destituida de manera abrupta, logró asegurar su permanencia en la competencia tras ganar un cupo en la instancia de repechaje.

Lo que parecía el fin del sueño de Catalina Vallejos por la corona del Miss Universo Chile 2026, dio un giro inesperado en las últimas horas.

La modelo y creadora de contenido, quien fue destituida de manera abrupta como representante de la comuna de La Reina, ha logrado asegurar su permanencia en la competencia tras ganar un cupo en la instancia de repechaje.

Cata Vallejos representará nueva comuna en Miss Universo Chile

Durante la jornada de este martes, se llevó a cabo el evento de repechaje, donde un jurado compuesto por figuras como Nataly Chilet y Christian Ocaranza evaluó a las candidatas que buscaban una segunda oportunidad.





Vallejos no solo convenció al jurado, sino que fue anunciada oficialmente como la nueva representante de la comuna de Pucón .

“¡Pucón presente! Nuestra candidata oficial rumbo al Miss Universo Chile“, celebraron desde la nueva organización que la acoge.

Tras recuperar su estatus de candidata, la influencer aprovechó sus historias de Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores y a sus compañeras de certamen.

“Estoy feliz, orgullosa, agradecida y muy contenta. Pude ir a celebrar con mi familia (…) Agradecida totalmente por esta segunda oportunidad, esto recién comienza”, expresó.

Además de Vallejos, también resultaron ganadores del repechaje Scarlette Hermosilla (Lo Barnechea), Javiera Pino (Huechuraba) y Josefina Flores (Antártica).